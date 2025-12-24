scatti su san salvi mostra alle giubbe rosse

Presso il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze è allestita la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi. L’esposizione offre uno sguardo autentico sul complesso penitenziario, attraverso immagini che ne documentano l’architettura e la storia. Un’occasione per conoscere un luogo simbolo della città, con scatti che ne rivelano aspetti spesso poco noti. La mostra rimane aperta presso il noto punto di incontro culturale fiorentino.

FIRENZE Allo storico caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze possibile ammirare la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi. L’ex manicomio cittadino viene raccontato attraverso immagini realizzate negli anni Settanta e oggi restituite al pubblico in una mostra monografica dal forte impatto umano e civile. A distanza di un anno dall’ultima presenza dell’autore nello storico caffè letterario, Fanetti torna con un lavoro che non si limita alla memoria visiva di un luogo, ma riporta al centro le persone che lo hanno abitato, in un periodo cruciale della storia della psichiatria italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

