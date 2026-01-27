Avellino-Cesena parte la prevendita | tutte le informazioni sui biglietti

La prevendita dei biglietti per il match tra Avellino e Cesena, in programma il 31 gennaio 2026 allo Stadio Partenio – Lombardi, inizia mercoledì 28 gennaio alle 15:00. Questa fase permette di acquistare i biglietti in anticipo, garantendo l’accesso alla partita valida per la ventiduesima giornata del campionato. Le informazioni dettagliate sono disponibili presso i punti vendita autorizzati e online.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà mercoledì 28 gennaio, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Cesena che verrà disputato sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BKT. La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. Coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19 di mercoledì 28 gennaio presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso i punti vendita Go2 e proseguirà fino alle ore 23.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

