Cresce l’attesa per il match Reggina-Savoia attiva la prevendita dei biglietti

Questa mattina sono partite ufficialmente le vendite dei biglietti per la partita tra Reggina e Savoia, in programma domenica alle 14. La prevendita sta andando forte e molti tifosi si stanno già organizzando per assistere all’incontro allo stadio. I botteghini resteranno aperti anche il giorno della partita, ma in tanti preferiscono comprare i tagliandi in anticipo per evitare lunghe code. La sfida si preannuncia intensa e tutti vogliono essere presenti.

E’ attiva la vendita dei tagliandi d’ingresso dell’attesa partita Reggina-Savoia, in programma domenica (inizio ore 14.30) allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 22^ giornata del campionato di Serie D.PREZZI BIGLIETTICURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket;TRIBUNA LATERALE € 20 +.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggina Savoia Gas Sales Bluenergy, attiva la prevendita dei biglietti per la gara con Cuneo È aperta la prevendita dei biglietti per la partita di Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Cuneo. Unicusano Avellino Basket-Estra Pistoia, al via la prevendita dei biglietti per il match È aperta la prevendita online dei biglietti per il match tra Unicusano Avellino Basket e Estra Pistoia, in programma domenica 11 gennaio alle ore 18. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggina Savoia Argomenti discussi: Grignani, cresce l’attesa per il ritorno live; YED 2026: aperte le registrazioni e cresce l’attesa per la fiera del serramento; Cresce l’attesa per la Corsa di Gnicche; Top secret sulle canzoni in gara, cresce l'attesa per Sanremo. Festa di Sant’Antuono a Portico di Caserta 16 carri e centinaia di bottariA Portico di Caserta cresce l'attesa per la festa di Sant'Antuono Abate 2026 con i tre giorni dedicati alle sfilate dei carri: venerdì 30, sabato 31 e ... napolivillage.com Cresce l’attesa per la Divina Commedia e Notre Dame de Paris: le due opere colossal in arrivo a Reggio CalabriaMentre proseguono le prevendite per la straordinaria Opera Musical La Divina Commedia con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis, che sarà al Teatro Cilea di Reggio dal 5 al 7 marzo ... strettoweb.com Intervista esclusiva ad Antonio Mazzei ds del Savoia in previsione del big match contro la Reggina https://pascaldesiato.com/2026/01/28/esclusiva-savoia-mazzei-reggina-questo-quello-che-penso-mercato-altri-due-colpi-in-chiusura/ Pascal Desiato - facebook.com facebook É Reggina – Savoia, domenica non guardare la partita. Vivila! Prevendita attiva shorturl.at/j58Jv Tutti allo stadio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.