Dopo un anno di fuga, un uomo che aveva investito e ferito due poliziotti a Roma è stato finalmente trovato e arrestato nella Bergamasca. Lo scorso anno, l’uomo aveva tentato di scappare a tutti i costi da un controllo, investendo i due agenti e lasciandoli feriti gravemente. Ora, la polizia è riuscita a rintracciarlo e a mettere fine alla sua latitanza.

Mozzanica (Bergamo), 11 febbraio 2026 – Lo scorso anno, a Roma, per sfuggire a un controllo stradale aveva investito e ferito gravemente due poliziotti; ora è stato individuato e arrestato. E' accaduto a Mozzanica, comune della Bergamasca, a un pregiudicato 49enne di nazionalità peruviana. I carabinieri della sezione radiomobile hanno intercettato l'uomo mentre era alla guida di un'auto, risultata intestata ad una società di autonoleggio romana, a bordo della quale viaggiavano anche due connazionali, anch'essi gravati da precedenti. Il 18 agosto 2025, nei pressi del cimitero Flaminio di Roma, il 49enne aveva ferito gravemente due agenti della polizia, che durante un controllo gli avevano intimato l'alt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scappa all’alt e investe due poliziotti a Roma: individuato dopo un anno nella Bergamasca

Approfondimenti su Roma Poliziotti

A Brescia, un uomo ha investito due persone e si è dato alla fuga senza offrire assistenza.

Ieri sera a Napoli, un 18enne ha causato il panico scappando contromano e ignorando un posto di blocco.

