Brescia investe due persone e scappa

A Brescia, un uomo ha investito due persone e si è dato alla fuga senza offrire assistenza. Il giorno successivo, è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno identificato e denunciato. L'episodio sottolinea l'importanza del rispetto delle norme di sicurezza e dell’obbligo di assistenza in caso di incidenti.

(Adnkronos) – Aveva investito due persone senza fermarsi a prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce, ma il giorno dopo è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno denunciato. E' accaduto nel Bresciano ad un uomo di 62 anni. I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio, in via Vittorio Veneto a Verolavecchia, dove due persone .

