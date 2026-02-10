‘Ndrangheta torna in carcere elemento di spicco del clan dei Gaglianesi

La polizia ha arrestato di nuovo un boss dei Gaglianesi, uno dei clan più potenti di Catanzaro. L'uomo era stato già coinvolto in precedenti operazioni e questa volta è finito dietro le sbarre ancora una volta. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e controlli intensi sul territorio.

Catanzaro – Un elemento di spicco del clan dei “Gaglianesi”, una delle cosche più attive nel capoluogo calabrese, è tornato in carcere. La decisione è stata presa dal Tribunale di Catanzaro, a seguito di un percorso giudiziario che ha visto il coinvolgimento della Corte di Cassazione. L’uomo era stato inizialmente scarcerato, ma la custodia cautelare è stata ripristinata, segnando una nuova svolta nelle indagini contro la ‘ndrangheta in provincia di Catanzaro. L’arresto, eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale, rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gaglianesi Clan Clan ‘Ndrangheta operava dal carcere: 46 persone coinvolte in traffici e infiltrazioni nel Vibonese #Clan-‘Ndrangheta || Le forze dell’ordine hanno smantellato un gruppo di 46 persone legate alla ‘Ndrangheta che continuava a gestire traffici e infiltrazioni nel Vibonese, anche da dentro le carceri. Esponente di spicco della 'ndrangheta estradato in Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gaglianesi Clan Argomenti discussi: 'Ndrangheta, il boss Piromalli resta in carcere: arriva il no alla scarcerazione per motivi di salute; ‘Ndrangheta e voto di scambio: chiesti 177 anni di carcere; Sequestro Cristina Mazzotti, Calabrò resta in carcere. La gip: È un invisibile della 'ndrangheta; ‘Ndrangheta, Antonio Gualtieri rischia altri 13 anni di carcere. VIDEO. ‘Ndrangheta, torna in carcere elemento di spicco del clan dei GaglianesiDopo la scarcerazione decisa dal Riesame, la Suprema Corte ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro che ha disposto nuovamente la custodia ... corrieredellacalabria.it Torna in carcere un presunto esponente del clan dei Gaglianesi: carabinieri eseguono provvedimentoCatanzaro - Venerdì, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere, emesso dalla ... lametino.it "Superboss fuori dal carcere, torna l’ombra della ’ndrangheta su Milano": l’allarme di Klaus Davi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.