Sbranato dai rottweiler durante una corsa | condannati i proprietari dei cani

I proprietari dei tre rottweiler che hanno ucciso un runner di 39 anni nel bosco di Manziana sono stati condannati a un anno di carcere e a pagare 50mila euro di provvisionale. La tragedia è avvenuta l’11 febbraio 2024, quando i cani hanno aggredito e sbranato l’uomo durante una corsa. La sentenza è definitiva, e ora si attende l’eventuale risarcimento per la famiglia della vittima.

Sono stati condannati a un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 50mila euro i due proprietari dei tre rottweiler responsabili della morte di un runner di 39 anni, aggredito e sbranato l'11 febbraio 2024 nel bosco di Manziana, in provincia di Roma. La sentenza è stata emessa dal gup di Civitavecchia al termine di un processo con rito abbreviato. La Procura aveva contestato alla coppia il reato di omicidio colposo, sottolineando che gli indagati, per negligenza, imprudenza e imperizia, avevano omesso di custodire adeguatamente i tre molossi. Cani tenuti in un'abitazione non sicura.

