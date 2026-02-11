Sbranato dai rottweiler a Manziana i proprietari condannati a un anno e 50mila euro di risarcimento

A Manziana, un uomo è stato ucciso dai rottweiler dei proprietari. Patrizio Pintus e Giovanna Minelli sono stati condannati a un anno di carcere con sospensione e a pagare 50mila euro di risarcimento. La tragedia si è consumata in modo rapido e senza possibilità di salvataggio.

Per la morte di Paolo Pasqualini sbranato dai cani il giudice ha condannato Patrizio Pintus e Giovanna Minelli a un anno con pena sospesa e 50mila euro di risarcimento.

