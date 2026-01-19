Paolo Pasqualini racconta un episodio tragico con parole semplici e dirette. Un video inedito rivela momenti toccanti di una vicenda sconvolgente, in cui un uomo è stato vittima di un attacco da parte di rottweiler. Questa testimonianza offre uno sguardo realistico su un evento difficile, evidenziando la drammaticità di quanto accaduto e l’impatto sulla sua famiglia.

"Siamo andati all'ospedale, ci hanno presentato davanti una camera mortuaria e ci hanno detto: È morto sbranato". A parlare con le lacrime agli occhi è Priscilla, sorella di Paolo Pasqualini, l'uomo di 39 anni aggredito e ucciso da tre rottweiler nel bosco di Manziana, in provincia di Roma, l'11.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Paolo Pasqualini: il video inedito dell'uomo sbranato dai rottweiler. Il caso a Mi manda Rai Tre

Il caso di Paolo Pasqualini, sbranato dai rottweiler, è al centro del servizio di Mi manda Rai Tre. In questo video inedito, si ricostruiscono gli eventi e le testimonianze, offrendo un quadro chiaro e sobrio di una tragedia che ha scosso la comunità. Un approfondimento che mira a informare con obiettività, senza sensazionalismi.

Leggi anche: Paolo Pasqualini, la famiglia del runner morto sbranato dai rottweiler: "Vogliamo verità sulla fuga dei cani"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Paolo Pasqualini: il video inedito dell'uomo sbranato dai rottweiler. Il caso a Mi manda Rai Tre - Nella puntata andata in onda sono intervenuti la sorella e la madre del 39enne di Manziana e l'avvocato dei proprietari dei cani che lo aggredirono e ammazzarono ... romatoday.it