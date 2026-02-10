Scatta una naturale empatia tra bambini e cani lezione di educazione cinofila nell' insolita location

Una lezione di educazione cinofila si svolge nel cuore della Romagna Shopping Valley, coinvolgendo 175 bambini delle scuole elementari Ilario Fioravanti e Dante Alighieri di Savignano sul Rubicone. La scena si apre con un’inaspettata empatia tra i piccoli e i cani, che si mostrano subito a loro agio in un contesto insolito. Dieci cani speciali accompagnano i bambini, creando un momento di gioco e apprendimento che rompe gli schemi delle aule tradizionali.

