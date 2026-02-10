Scatta una naturale empatia tra bambini e cani lezione di educazione cinofila nell' insolita location
Una lezione di educazione cinofila si svolge nel cuore della Romagna Shopping Valley, coinvolgendo 175 bambini delle scuole elementari Ilario Fioravanti e Dante Alighieri di Savignano sul Rubicone. La scena si apre con un’inaspettata empatia tra i piccoli e i cani, che si mostrano subito a loro agio in un contesto insolito. Dieci cani speciali accompagnano i bambini, creando un momento di gioco e apprendimento che rompe gli schemi delle aule tradizionali.
Dieci classi delle scuole elementari Ilario Fioravanti e Dante Alighieri di Savignano sul Rubicone, 175 bambini, 10 cani straordinari e un luogo che ha scelto di esserci davvero: Romagna Shopping Valley. Sono questi gli ingredienti delle giornate che hanno lasciato il segno, trasformandosi in una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Savignano sul Rubicone
Bambini nel bosco, la mamma: «Niente scuola, avranno un'educazione naturale. Si chiama unschooling, ti connette con la parte destra del cervello»
“Intrecci di Radici”: bambini a lezione di tessitura nell’antica bottega
A Castelfranci, i bambini hanno l’opportunità di scoprire l’arte della tessitura nell’antica bottega, riscoprendo i valori della manualità e della tradizione.
#Cronaca Capri, rifiuti selvaggi verso l’Arco Naturale: identificati mandante ed esecutori, scatta la maxi-multa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.