A Francavilla il Convegno nazionale del personale sanitario della Croce Rossa

Si è svolto a Francavilla al Mare il XXVII Convegno nazionale degli ufficiali medici e del personale sanitario della Croce Rossa Italiana, appuntamento annuale dedicato all'aggiornamento professionale in ambito medico, legale e gestionale. L'evento, patrocinato dal Comune e dalla Simla, ha.

