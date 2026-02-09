Brescia piange il dottor Armido Quadri, ex primario e direttore sanitario. Il medico, che aveva 82 anni, si è spento nel fine settimana. Viveva a Bovezzo e aveva dedicato tutta la vita alla sanità locale. La città perde un professionista stimato e molto apprezzato.

Brescia piange la scomparsa del dottor Armido Quadri, stimatissimo medico e dirigente sanitario. Nato il 27 aprile 1943 e residente da sempre a Bovezzo, si è spento nel weekend all’età di 82 anni, lasciando un segno profondo nella sanità bresciana. Lo piangono la moglie Mariuccia, le figlie Sara ed Elisa, la sorella Rosanna, oltre a cognati e nipoti. Professionista rigoroso, Quadri ha costruito nel tempo un percorso professionale di alto profilo, caratterizzato da ruoli di crescente responsabilità e da un costante impegno nel campo della riabilitazione e della direzione sanitaria.Dopo le prime esperienze professionali al Civile di Brescia, ha lavorato presso il Centro Medico di Gussago della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia, maturando competenze che lo hanno poi ad assumere l’incarico di primario e direttore sanitario dell’Opera Pia Richiedei di Gussago, struttura con la quale ha mantenuto un legame duraturo, tanto da diventarne in seguito anche presidente della Fondazione Richiedei.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

