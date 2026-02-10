In Aula, Sasso di Futuro Nazionale ha commentato la manovra che riguarda l’invio di soldi e armi a Zelensky. È la prima volta che il governo chiede la fiducia su un tema così delicato. Sasso ha detto che valuterà se votarla, ma al momento non ha preso una posizione definitiva. La discussione si è aperta in un clima di tensione e attesa, mentre si fa strada l’incertezza tra i parlamentari.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Questa è la prima volta che su un tema come l'invio di soldi e di armamenti per Zelensky si richiede la questione di fiducia, se la mia memoria non falla. E soprattutto non c'era un atteggiamento ostruzionistico con duecento o trecento emendamenti, il che avrebbero in qualche modo giustificato la posizione della questione di fiducia. Evidentemente è bastato dichiarare che sul nostro emendamento ci sarebbe stata qualche defezione dalle parti del centrodestra, in particolare della Lega, che ha indotto la maggioranza ad una riflessione. Il nostro cammino prosegue con la posizione di tre ordini del giorno che ricalcano la natura dell'emendamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Decreto Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Prima volta che si pone fiducia, valuteremo se votarla"

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Il governo si prepara a superare il voto sugli emendamenti al decreto sull’Ucraina.

Domani il governo presenterà in Aula alla Camera il decreto sull’Ucraina e metterà la questione di fiducia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: La truppa di Vannacci in Parlamento: i leghisti Ziello e Sasso aderiscono a Futuro nazionale; Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Lega: Sasso e Ziello dicono addio e vanno con Vannacci a Futuro Nazionale, Furgiele rimane con Salvini.

Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’UcrainaIl governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul provvedimento per eliminare qualsiasi rischio sul voto derivante anche da questa strana saldatura ... msn.com

Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla LegaLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla Lega ... tg24.sky.it

#tagada Il retroscena dell'ex parlamentare leghista Edoardo Ziello, ora in Futuro Nazionale, sulla fiducia per il decreto Ucraina: "L'ha chiesta Salvini" x.com

Decreto sulle armi all'Ucraina, Crosetto: "Nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioni". Il ministro della Difesa: "Obbliga a dire se si appoggia il governo. Non scappiamo da una crisi, la evidenziamo". #ANSA - facebook.com facebook