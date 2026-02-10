Decreto Ucraina Sasso Futuro Nazionale | Prima volta che si pone fiducia valuteremo se votarla – Il video

Questa mattina il governo ha posto la fiducia sul decreto che riguarda l’invio di soldi e armi all’Ucraina. È la prima volta che il Parlamento si trova di fronte a una simile richiesta su un tema così delicato. Il deputato Sasso di Futuro Nazionale ha detto che valuterà se votare a favore o contro, ricordando che questa è la prima volta che si richiede la fiducia in questa materia. La discussione resta aperta, e ancora non si sa quale sarà l’esito finale.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Questa è la prima volta che su un tema come l'invio di soldi e di armamenti per Zelensky si richiede la questione di fiducia, se la mia memoria non falla. E soprattutto non c'era un atteggiamento ostruzionistico con duecento o trecento emendamenti, il che avrebbero in qualche modo giustificato la posizione della questione di fiducia. Evidentemente è bastato dichiarare che sul nostro emendamento ci sarebbe stata qualche defezione dalle parti del centrodestra, in particolare della Lega, che ha indotto la maggioranza ad una riflessione. Il nostro cammino prosegue con la posizione di tre ordini del giorno che ricalcano la natura dell'emendamento.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Decreto Ucraina

In Aula, Sasso di Futuro Nazionale ha commentato la manovra che riguarda l’invio di soldi e armi a Zelensky.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina.

Ultime notizie su Decreto Ucraina

