La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 22 anni di Saronno per spaccio di droga. Gli agenti hanno trovato la sua base operativa in un B&B di Como, dove il giovane gestiva le sue attività. La vicenda si è svolta ieri, quando gli agenti hanno fatto irruzione e hanno trovato sostanze stupefacenti. Ora il ragazzo rischia l’arresto e una denuncia penale.

© Ilnotiziario.net - Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di Como

I Carabinieri di Anzio hanno smantellato una base di spaccio all’interno di un condominio nel centro di Nettuno, arrestando tre persone, tra cui un 35enne di Artena, un 18enne e un 35enne locali.

Gli agenti del commissariato di Fabriano sono intervenuti in seguito a una lite domestica e hanno scoperto una base di spaccio di droga.

Argomenti discussi: Como, movimenti sospetti in un B&B della città, segnalati sull’applicazione YouPol, due i denunciati: l’ospite spacciatore e il gestore del B&B che non aveva comunicato alle autorità preposte la sua presenza. - Questura di Como | Polizia di Stato; Tragedia nella notte, auto fuori strada si schianta contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anni; Como, segnalazione su YouPol porta allo smantellamento di una base di spaccio in un B&B di via Milano; Si schiantano con l’auto contro un albero di notte, morti due ragazzi di 22 e 24 anni a Saronno.

Il b&b di Como trasformato in base dello spaccio, 22enne denunciato dalla poliziaUn bed&breakfst di Como trasformato in una base operativa dello spaccio. E’ quanto accertato dalla polizia di Stato dopo un’indagine ... espansionetv.it

Como, fermato 22enne che da un mese usava la camera del B&B per spacciare. Denunciato anche il gestoreLa Polizia di Stato di Como, nello scorso mese di gennaio, ha sviluppato una segnalazione giunta sull’applicazione YouPol, nella quale era specificato un sospetto via vai di persone che ad ogni ora de ... comozero.it

Altre due giovani vite stroncate in un incidente stradale. Un 22enne e un 24enne sono morti la notte scorsa a Saronno. La loro auto è uscita di strada per cause da accertare e si è schiantata contro un albero. x.com

Tragedia a Saronno, scontro mortale nella notte: deceduto un 22enne e un 24enne https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2611.png - facebook.com facebook