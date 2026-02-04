Sarno arrestato l’omicida di Gaetano Russo | il video e la disperazione del figlio

Questa mattina a Sarno è stato arrestato l’uomo che ha ucciso Gaetano Russo. La polizia è intervenuta dopo aver visto un video che mostrava l’aggressione e la disperazione del figlio, che piange e urla: “l’ha accoltellato”. I vicini hanno sentito le urla e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. La scena si è svolta davanti alla porta di casa, con il sospettato che tentava di scappare prima di essere fermato. La famiglia di Gaetano chiede giustizia e si prepara a affrontare

Tempo di lettura: 2 minuti Le urla strazianti della figlia: “l’ha accoltellato” e poi la rabbia di chi ha sete di vendetta e subito. Nella scena pubblicata dalla testata Agrotoday c’è tutta la disperazione e la violenza che si è consumata nella notte di mercoledì a Sarno in piazza Sabotino nella rivendita di alimentari e panificio di Gaetano Russo. Il salumiere è ormai privo di vita quando le forze dell’ordine, poco dopo la mezzanotte arrivano sul posto dopo la segnalazione arrivata al commissariato. Oltre alla polizia c’è anche un carabiniere fuori servizio: le forze dell’ordine intimano all’omicida di aprire la porta e poi penetrano all’interno del negozio dove si è consumata la tragedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sarno, arrestato l’omicida di Gaetano Russo: il video e la disperazione del figlio Approfondimenti su Sarno Gaetano Russo Sarno, ucciso per difendere la figlia: il panettiere Gaetano Russo accoltellato dall’uomo del panino Chi era Gaetano Russo, il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio Questa notte, a Sarno, un uomo di 61 anni è stato ucciso nel suo negozio di salumi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sarno Gaetano Russo Argomenti discussi: Salerno, panettiere di 61 anni ucciso a coltellato a Sarno: arrestato un 33enne; Sarno, panettiere ucciso a coltellate: Gaetano Russo aveva difeso la figlia, arrestato 35enne; Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L'assassino poi si barrica nel negozio: arrestato; Sarno, ucciso a coltellate nella sua salumeria: arrestato un 33enne. Salerno, panettiere di 61 anni ucciso a coltellato a Sarno: arrestato un 33ennePer l'omicidio di Gaetano Russo, 60 anni, è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine. Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire il movente e le ... tg24.sky.it Omicidio Sarno, l'assassino rischia il linciaggio durante l'arrestoSono le fasi concitate dell'arresto dell'uomo che l'altra notte ha accoltellato a morte, a Sarno in provincia di Salerno, il titolare di un negozio di alimentari. A riprendere la sequenza è una delle ... rainews.it Era intervenuto a difesa della figlia, Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso la notte a Sarno da un cliente - facebook.com facebook #gaetano russo, il #panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.