Sardegna affonda peschereccio in Ogliastra | due morti

Questa mattina un peschereccio si è capovolto al largo della costa di Arbatax, in Ogliastra. Il motopesca ‘Luigino’ è affondato in acque profonde circa 200 metri. Due marinai sono morti e altri membri dell’equipaggio sono stati recuperati o sono ancora dispersi. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma il mare grosso rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. La Guardia Costiera sta indagando sulle cause dell’incidente.

Naufragio al largo della costa ogliastrina in Sardegna: il motopesca 'Luigino', appartenente alla marineria di Arbatax, è colato a picco in un tratto di mare con fondale di circa 200 metri. Il bilancio provvisorio è di due morti e un superstite. Secondo le prime informazioni, un corpo è stato recuperato in acqua, mentre un secondo sarebbe stato individuato a bordo dell'imbarcazione, forse si tratta del comandante. Un terzo membro dell'equipaggio è stato tratto in salvo da un altro peschereccio in navigazione nella zona, lo 'Zeus'. Immediato l'intervento della Guardia costiera: sul posto opera la motovedetta CP811 dell'Ufficio circondariale marittimo di Arbatax, mentre dall'aeroporto di Decimomannu si è alzato in volo un elicottero della 4 sezione volo per le operazioni di ricerca e soccorso.

