In Ogliastra, Sardegna, un fiume in piena ha provocato un'allerta, rendendo dispersi due pastori di 65 e 22 anni. Da lunedì mattina non si hanno aggiornamenti sulle loro condizioni, mentre le autorità continuano le ricerche nella zona di Urzulei, nel tentativo di rintracciarli.

Non si hanno notizie da lunedì mattina di due pastori, che risultano dispersi a Urzulei, in Ogliastra. A causa dell’esondazione del rio Margiani non è possibile raggiungere la zona dove i due si trovavano: si tratta del 65enne Giuseppe Mulas e del 22enne Francesco Moi. I due si trovavano in località Televai e, secondo quanto si apprende, potrebbero aver trovato riparo nell’ovile della famiglia del più giovane. Ma la pioggia non cessa e c’è molta apprensione in Ogliastra per la loro sorte. Sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e barracelli ma a causa delle condizioni metereologiche proibitive non riescono a raggiunge il luogo dove i due dispersi potrebbero trovarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sardegna, esonda un fiume in Ogliastra: dispersi due pastori di 65 e 22 anni

Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: dispersi due pastori in Ogliastra, news in direttaAggiornamenti sul maltempo di lunedì 19 gennaio: l’arrivo del ciclone Harry ha provocato intensi temporali in Sicilia, Calabria e Sardegna, con allerta rossa della Protezione civile.

Maltempo in Sardegna, dispersi due pastoriDa questa mattina, due pastori sono irreperibili dopo l’esondazione del rio Margiani a Urzulei, in Ogliastra, Sardegna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Maltempo in Sardegna, esonda un fiume nel Nuorese: dispersi due pastori - Due pastori sono dispersi da ore nel Nuorese a causa del maltempo che sta funestando la Sardegna. ilgazzettino.it