Sardegna due pastori dispersi in Ogliastra | paura dopo l’esondazione

In Ogliastra, Sardegna, sono in corso le ricerche di un padre e un figlio, pastori, scomparsi dopo un'alluvione. La loro assenza ha generato preoccupazione tra le comunità locali. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso per ritrovarli e fare luce sulla situazione.

AGI - Paura in Sardegna per la sorte di due pastori, padre e figlio, che non sono rientrati a casa stasera. Il maltempo che ha colpito la zona ha provocato l'esondazione di un corso d'acqua a Urzulei, in Ogliastra, ma la speranza è che i due possano essere rimasti nel loro ovile, in un'area dove non c'è copertura di segnale. I vigili del fuoco stanno cercando di raggiungerli per verificare che si trovino effettivamente lì, o magari lungo il percorso, per procedere al recupero. . 🔗 Leggi su Agi.it

