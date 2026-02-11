Daniela Santanchè torna sotto i riflettori per un’altra questione giudiziaria. Questa volta, è iscritta nel registro degli indagati per bancarotta legata al fallimento di Bioera. La ministra rischia di più in questa faccenda, che si aggiunge alle altre già aperte, come quella sulla presunta truffa all’Inps. La sua posizione si fa sempre più complicata, mentre gli inquirenti continuano a indagare sui suoi eventuali ruoli nella vicenda.

Con l’iscrizione nel registro degli indagati per l’ipotesi di bancarotta per il fallimento di Bioera si allunga la lista delle grane giudiziarie di Daniela Santanchè. A carico della ministra del Turismo risultava già un’accusa di bancarotta per il crack di Ki Group srl, società della galassia del bio-food di cui la senatrice di Fratelli d’Italia è stata presidente fino al 2021. A giugno il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale anche per Ki Group Holding spa: da qui potrebbero arrivare ulteriori possibili accuse di bancarotta. Non solo: Santanchè è a processo a Milano per il presunto falso in bilancio su Visibilia e, in un fascicolo distinto ma sempre legato allo stesso gruppo editoriale da lei fondato e da cui ha dismesso poi cariche e quote, ne rischia un altro per l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Santanchè, da Bioera alla presunta truffa all’Inps: tutte le grane giudiziarie della ministra (e dove rischia di più)

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è di nuovo sotto inchiesta a Milano.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per bancarotta.

C'è un'altra indagine che coinvolge Daniela Santanchè. La ministra del Turismo è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo

