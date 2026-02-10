Fallimento Bioera ministra Santanchè indagata a Milano per bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per bancarotta. La procura ha aperto un fascicolo che riguarda la fallita Bioera e la coinvolge direttamente. La ministra è stata ascoltata come indagata, ma finora non ci sono ancora dettagli sui passaggi successivi dell’indagine.

(Adnkronos) – La ministra del Turismo Daniela Santanchè risulta indagata per bancarotta dalla procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che la vede già indagata per il fallimento di Ki Group srl. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Bioera Ministero Caso Santanchè, ministra indagata per bancarotta per il fallimento di Bioera La ministra Santanché indagata per un’altra ipotesi di bancarotta: fari sul fallimento di Bioera La ministra Daniela Santanché è indagata a Milano per un’altra bancarotta, questa volta legata al fallimento di Bioera. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bioera Ministero Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta. Daniela Santanchè indagata a Milano, un'altra ipotesi di bancarotta: nel mirino il fallimento di BioeraLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood ... ilmessaggero.it FLASH: Santanchè nuovamente indagata a Milano: ipotesi bancarotta per il fallimento di BioeraNuova inchiesta sul fallimento della spa del biofood: l’accusa si aggiunge a quella già nota sul crack di Ki Group ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.