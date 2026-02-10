Caso Santanchè ministra indagata per bancarotta per il fallimento di Bioera

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è di nuovo sotto inchiesta a Milano. La procura ha aperto un fascicolo per bancarotta legata al fallimento della Bioera spa, società del settore bio-food che fino al 2021 era stata guidata dalla senatrice di Fratelli d’Italia. La vicenda torna a occupare le pagine di cronaca, con l’accusa di aver avuto un ruolo nella crisi finanziaria dell’azienda.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, risulta nuovamente indagata dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di bancarotta in relazione al fallimento della Bioera spa, una delle società riconducibili al gruppo attivo nel settore del bio-food che era stato guidato dalla senatrice di Fratelli d’Italia fino al 2021. L’iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo il deposito della relazione redatta dal curatore fallimentare, atto che ha fatto seguito all’apertura, da parte del Tribunale fallimentare di Milano, della procedura di liquidazione giudiziale avviata alla fine del 2024. Gli accertamenti della magistratura milanese si concentrano ora sulla gestione della società e sulle eventuali responsabilità connesse al dissesto, nel quadro delle verifiche previste dalla normativa fallimentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

