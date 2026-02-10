La top model Irina Shayk sarà co-conduttrice a Sanremo L’annuncio di Conti | Non vedo l’ora di incontrarla

La top model Irina Shayk sarà co-conduttrice a Sanremo, annunciato da Conti durante la conferenza stampa. La modella russa si unirà a Laura Pausini e a Carlo Conti per una serata speciale, portando il suo charme e la sua esperienza sul palco dell’Ariston. Conti ha detto di non vedere l’ora di incontrarla e di condividere questa esperienza con il pubblico.

«Nella serata di giovedì insieme a me e a Laura Pausini ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l'ora di incontrarla». La rivelazione di Carlo Conti arriva ancora una volta via Instagram. Shayk, di origine russa, è nota soprattutto per la relazione avuta con Cristiano Ronaldo tra il 2010 e il 2015. Le previsioni sugli ascolti del Festival. A due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, il direttore artistico ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair, in cui non commenta però le polemiche sull'invito (e poi la rinuncia) del comico Andrea Pucci.

