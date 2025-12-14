sanremo 2026 serena brancale con qui con me

Serena Brancale partecipa nuovamente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Serena Brancale torna in gara al Festival di Sanremo 2026 dopo il successo dello scorso anno e lo fa con il brano Qui con me. Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nella scorsa edizione con Anema e Core, certificato disco di platino, e forte dello straordinario successo della sua recente hit Serenata e delle oltre 40 date del suo Anema e Core tour, Serena Brancale torna al Festival di Sanremo come una delle protagoniste dell’edizione 2026 con il brano Qui con me. Reduce da un’estate ricca di musica, in cui ha portato in giro uno show potente, colorato e ricco di contaminazioni: tra jazz, soul, elettronica, dialetto e groove, Serena ha creato un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano. Spettacolo.eu

