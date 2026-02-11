Sanremo 2026 Fulminacci | Torno per divertirmi il quinto posto è l' ideale

Fulminacci torna al festival di Sanremo con un sorriso e senza troppi pensieri. L’artista romano dice di essere venuto per divertirsi e si accontenta del quinto posto, che considera la posizione perfetta. “Non sono fuori dal podio, ma sono comunque tra i primi cinque”, spiega, senza nascondere la sua soddisfazione.

Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - "La posizione ideale è quinto. Così non sono appena fuori dal podio, che è triste, ma sono top five e non ho tutti i problemi del podio. Quarto è quasi podio. Quinto è perfetto". Con la sua consueta ironia, Fulminacci fissa l'obiettivo per la sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano 'Stupida sfortuna'. E nel caso di podio, il cantautore ha già pronta una contromisura: "Mi sono ripromesso di manifestare tristezza e delusione, e non gioia per il vincitore, nel caso in cui dovessi perdere, perché penso sia una reazione più onesta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fulminacci torna all'Ariston con "Stupida sfortuna".

Fulminacci parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna.

