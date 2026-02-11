Sanremo 2026 Fulminacci – Stupida sfortuna

Fulminacci torna all’Ariston con “Stupida sfortuna”. L’artista romano partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo, quattro anni dopo la sua prima volta nel 2021. Questa volta sale sul palco con un nuovo pezzo, mentre l’edizione si prepara a riempire di musica e attesa le serate.

Per Fulminacci (nome d’arte di Filippo Uttinacci) è la seconda partecipazione al Festival di Sanremo dopo l’edizione segnata dalla pandemia (2021), che lo aveva visto sul palco dell’Ariston con il brano Santa Marinella. Quest’anno Fulminacci porta in gara Stupida sfortun a che lui stesso descrive come “un percorso a ostacoli, la ricerca di qualcuno attraverso il ricordo di qualcun altro, una passeggiata solitaria”. La canzone sarà inserita anche nel disco Calcinacci, disponibile dal 13 marzo. Ad Aprile Fulminacci partirà per il suo primo tour, dal titolo Palazzacci. Ma prima lo aspetta il palco dell’Ariston, dove oltre alla sua Stupida sfortuna canterà Parole Parole nella serata dei duetti con Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Open.online

