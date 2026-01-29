Sanremo 2026 l’annuncio di Conti | Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato durante il Tg1 delle 20, confermando così la presenza di Lauro nel cast di quest’anno. La scelta ha sorpreso alcuni, ma molti sono curiosi di vedere come si muoverà sul palco insieme agli altri artisti.

(Adnkronos) – Sarà Achille Lauro il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. A ufficializzare il nome è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1. Achille Lauro affiancherà quindi Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76esima edizione della kermesse (24 – 28 febbraio), che vede Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate. Capace di attraversare musica, immaginari e linguaggi culturali reinventandosi costantemente, ha costruito un percorso unico che gli è valso 40 dischi di platino, 12 dischi d’oro e sette album in studio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

