Edilizia sanitaria ok della giunta a quattro nuovi progetti | a Milazzo arriva la risonanza magnetica

La giunta regionale di Renato Schifani ha approvato quattro nuovi progetti di edilizia sanitaria, tra cui l’installazione di una risonanza magnetica a Milazzo. Sono stati messi a disposizione oltre 12 milioni di euro per migliorare la tecnologia e le strutture ospedaliere. Ora si attende l’avvio dei lavori e il potenziamento dei servizi sanitari nella zona.

La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dato il via libera all'utilizzo di 12 milioni 677 mila euro residui del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 della legge 6788) per quattro interventi strategici, tra cui spicca il rafforzamento.

