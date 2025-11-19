Livigno | per le Olimpiadi arrivano Tac e risonanza magnetica

Il potenziamento della Casa della Sanità di Livigno diventa realtà: ieri sono state posate le attrezzature della diagnostica pesante, la TAC e la Risonanza magnetica, che garantiranno un’offerta di alto livello a tutto il territorio dell’Alta Valtellina sia per le esigenze straordinarie. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

