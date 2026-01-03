Angelina Jolie ha visitato il confine tra Egitto e Gaza per chiedere lo sblocco degli aiuti umanitari

Angelina Jolie ha visitato il confine tra Egitto e Gaza, recandosi al valico di Rafah per chiedere lo sblocco degli aiuti umanitari. L’attrice si è resa disponibile a sostenere la popolazione del territorio assediato, evidenziando l’importanza di interventi umanitari tempestivi in una delle zone più colpite dal conflitto. La sua presenza intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi umanitaria in corso nella regione.

L'attrice hollywoodiana si è recata al valico di Rafah, a sostegno della popolazione del territorio assediato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Angelina Jolie ha visitato il confine tra Egitto e Gaza per chiedere lo sblocco degli aiuti umanitari Leggi anche: Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto, al confine con la Striscia di Gaza Leggi anche: Gaza, Angelina Jolie in visita al valico di Rafah: le immagini dal confine egiziano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Angelina Jolie visita a Rafah il valico di accesso a Gaza; Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto, al confine con la Striscia di Gaza; Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah; Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto. Angelina Jolie ha visitato il confine tra Egitto e Gaza per chiedere lo sblocco degli aiuti umanitari - L'attrice hollywoodiana si è recata al valico di Rafah, a sostegno della popolazione del territorio assediato. vanityfair.it

VIDEO| Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah a sostegno dei palestinesi - Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah in solidarietà al popolo palestinese. dire.it

Angelina Jolie al valico di Rafah: visita a sorpresa in sostegno ai palestinesi - Jolie è stata accompagnata da funzionari egiziani, tra cui il governatore della regione del Nord Sinai, Khaled Megawer. tg.la7.it

Angelina Jolie al valico di Rafah: visita a sorpresa in sostegno ai palestinesi - facebook.com facebook

Gaza: Angelina Jolie visita il lato egiziano del valico di Rafah e l’ospedale di Al Arish x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.