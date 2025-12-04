Visite ed esami La richiesta di sanità pubblica è in aumento

Nel 2025 sono state prenotate 176.407 prestazioni ambulatoriali (oggetto di monitoraggio del Piano regionale governo liste di attesa) con un aumento di più di 17.000 prenotazioni rispetto allo stesso periodo 2024. Sono state prenotate 81.047 visite specialistiche nei primi 10 mesi 2025 rispetto alle 71.566 nel 2024 (+9481 ). È la fotografia fornita dall’ Asl Toscana centro relativa all’andamento delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie nell’area di Prato. Un trend che si riscontra anche nell’Aslona dove da gennaio ad ottobre 2025, sono state 850.981 le prestazioni ambulatoriali rispetto alle 774. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visite ed esami. La richiesta di sanità pubblica è in aumento

