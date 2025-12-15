L'adozione di infermieri dall’Uzbekistan in Lombardia rappresenta una soluzione temporanea alla carenza di personale sanitario. Tuttavia, secondo Giuliano di UGL, è necessaria una strategia nazionale per valorizzare la professione infermieristica e garantire un’organizzazione sostenibile del sistema sanitario nel lungo termine.

© Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): infermieri dall’Uzbekistan scelta obbligata in Lombardia, serve strategia nazionale

UGL Salute: l’arrivo di infermieri dall’Uzbekistan è un rimedio temporaneo, serve una programmazione nazionale per valorizzare la professione. « La decisione della Regione Lombardia di ricorrere al reclutamento di infermieri provenienti dall’Uzbekistan è, di fronte alla cronica carenza di organico che affligge il Servizio sanitario, una scelta ormai obbligata. Tuttavia non può e non deve essere considerata una risposta strutturale a un problema che richiede invece una seria programmazione a livello nazionale». Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale di UGL Salute, commentando il piano regionale che prevede l’arrivo di personale infermieristico dall’Asia centrale. Puntomagazine.it

