Sanità il punto in Aula Mancano infermieri e 626 medici di base

In Regione si discute dei problemi nel settore sanitario. L’assessore Bertolaso ha spiegato che mancano infermieri e medici di base. Per cercare di risolvere il problema, sono stati chiesti medici anche in America Latina e ora anche in Uzbekistan. La situazione resta critica e richiede interventi concreti.

IN REGIONE. L'assessore al Welfare Bertolaso: «Personale chiesto all'America Latina e ora anche all'Uzbekistan». Liste d'attesa troppo lunghe: «Entro l'anno Cup unico». I medici di base? In tutta la Lombardia ne mancano 626, ma «lavoriamo sulla riorganizzazione e sulla loro formazione». Le liste d'attesa? «Il problema principale da affrontare e risolvere. Spesso si sente dire di tempi d'attesa infiniti: in un anno, vogliamo eliminare questa "battuta"». Il promesso Cup unico? «Entro fine 2026 sarà attivo in tutta la Regione». Doveva durare tre ore, il 10 febbraio, il dibattito straordinario del Consiglio regionale sullo stato del sistema sociosanitario, ma ha sforato di parecchio, aprendosi in mattinata per poi concludersi nel pomeriggio inoltrato.

