Oggi in tutta Italia si registrano carenze di medici di base, un problema che si fa sentire anche nella nostra regione. Le sedie negli studi sono sempre più vuote e i cittadini devono aspettare più a lungo per una visita. Le cause sono molte, ma uno dei principali ostacoli rimane la burocrazia eccessiva che rallenta il lavoro dei medici. Per cercare di migliorare la situazione, alcune regioni stanno chiedendo di semplificare le procedure, così i medici possono dedicarsi di più ai pazienti e meno agli adempimenti amministrativi. La sanità regionale, insomma

«La sanità regionale non godrà di salute eccellente, ma non è neanche un malato in prognosi riservata». Parole dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso che ieri ha partecipato alla seduta straordinaria del consiglio regionale sul sistema sanitario. «In Lombardia siamo in una situazione molto dura: troppi cittadini lombardi sono sottoposti a un ricatto - afferma il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino - Per farsi curare devono pagare e la giunta non fa nulla per affrontare il tema delle liste d'attesa, non fa partire il centro unico di prenotazione, non aiuta i lavoratori della sanità e noi ci battiamo perché questa politica cambi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Oggi mancano tanti medici di base. Aiutiamoli riducendo la troppa burocrazia"

Approfondimenti su sanità regionale

In Italia, nelle regioni c’è una grande carenza di medici di famiglia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su sanità regionale

Argomenti discussi: Carenza di medici, l'assessora: Mancano 9 risorse al Pronto soccorso e ancora troppi accessi rispetto al Cau; Una vita spesa per gli altri: l’abbraccio dell’Asst a chi è andato in pensione; Carcere Due Palazzi, il primo blocco è ai limiti: Sovraffollamento, mancanza di medici e agenti minacciati con l'olio bollente.

Oggi mancano tanti medici di base. Aiutiamoli riducendo la troppa burocrazia«La sanità regionale non godrà di salute eccellente, ma non è neanche un malato in prognosi riservata». Parole dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso che ieri ha partecipato alla seduta straordinar ... ilgiornale.it

Medici di famiglia, la grande fuga: Subito 1.500 pazienti, c’è chi lasciaLuca Corti, presidente dell’Ordine dei medici di Savona, sul fuggi fuggi: C’è troppa pressione, non tutti la reggono ... ilsecoloxix.it

Della #complanarePesaroFano se ne parla "a vuoto" da troppi anni. Ad oggi mancano progetti e risorse. È ora di agire e di fare delle scelte. Serve una presa di posizione forte e condivisa sulla Strada Statale 16: Regione Marche, Provincia e i Comuni lavorino - facebook.com facebook