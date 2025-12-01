HIV | in Italia registrati oltre 2.379 pazienti nell' ultimo anno pesano le diagnosi tardive nel 60% dei casi e i contagi tra i giovani I benefici delle terapie long acting e l' importanza della PrEP

Dai dati diffusi dal Centro Operativo Aids e relativi al 2024, emerge che il 46% dei nuovi casi riguarda eterosessuali. Preoccupa la quota di giovani: circa il 20% delle nuove diagnosi è relativa a persone sotto i 29 anni, segno che il virus continua a circolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

