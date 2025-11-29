Blitz per trasferire l' Oncologia in un altro ospedale sindacati tornano ad alzare la voce
La direzione sanitaria dell’ospedale Moscati di Aversa procede spedita con i lavori che prevedono il trasferimento del reparto di Oncologia al Melorio di Santa Maria Capua Vetere. E’ quanto emerso nel corso di una riunione che si è svolta lo scorso 25 novembre e alla quale hanno partecipato la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
