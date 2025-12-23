A San Vito la cerimonia della natività con attenzione ai ragazzi più fragili

SAN VITO DEI NORMANNI – San Vito dei Normanni celebra il Natale con un momento di condivisione e spiritualità ai piedi del presepe allestito nella Chiesa di San Giovanni dai ragazzi del Centro Semiresidenziale Disabili. È qui che domani, 24 dicembre, alle ore 19.15, si terrà l’evento "È nato!”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: A Celle San Vito cerimonia di accensione degli addobbi luminosi e dell’albero di Natale della Comunità

Leggi anche: Celle di San Vito in controtendenza: il più piccolo comune della Puglia è l'unico che ha incrementato l'affluenza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

San Vito: il santo del 15 giugno celebrato in tutto il mondo - San Vito, celebrato il 15 giugno, è noto per la sua storia di fede e martirio. quotidiano.net

Oggi a #Milano ho partecipato alla cerimonia di consegna del Premio Ugo La Malfa a Vito Pertosa Un momento significativo anche per ricordare valori fondamentali della nostra democrazia: impegno civile, visione europea, responsabilità verso il futuro x.com

Cerimonia di consegna dei diplomi Venerdì 19 dicembre si è svolta, presso l'aula magna del Liceo, la cerimonia di consegna dei diplomi per i maturati dell'anno scolastico 2024/25. A introdurre la cerimonia, dopo i saluti del DS Prof. Antonello Gas - facebook.com facebook