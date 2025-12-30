Capodanno sul Lago Maggiore con la festa in piazza a Cannobio

Il Capodanno sul Lago Maggiore si celebra a Cannobio con una tradizionale festa in piazza Vittorio Emanuele III. L’evento, organizzato dal Comune, offre un’occasione per condividere un momento di convivialità e speranza per l’anno nuovo. La manifestazione rappresenta un’apprezzata tradizione locale, che invita residenti e visitatori a salutare il nuovo anno in un ambiente semplice e accogliente, immersi nella cornice suggestiva del Lago Maggiore.

Festa in piazza anche a Cannobio per salutare l'arrivo del nuovo anno.Anche quest'anno, infatti, il Comune organizza la grande festa di Capodanno nella cornice di piazza Vittorio Emanuele III. A partire dalle ore 21 un grande evento gratuito con i dj di Radio Studio Star e Aganaway Team, musica.

