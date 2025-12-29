Capodanno sul Lago Maggiore | festa sul lungolago ad Arona

Il Capodanno sul Lago Maggiore ad Arona offre un momento di convivialità sul lungolago Caduti di Nassirya, dove cittadini e visitatori si riuniscono per accogliere il nuovo anno. L’evento, organizzato dal Comune, Ascom e Pro Loco, rappresenta un’occasione per condividere un momento di festa in un’atmosfera tranquilla e suggestiva, nel rispetto delle tradizioni locali e della bellezza naturale del lago.

Anche ad Arona l'arrivo del 2026 si festeggia in piazza.L'appuntamento è sul lungolago Caduti di Nassirya con la festa organizzata da Comune, Ascom e Pro Loco. Dalle 21,30 musica dal vivo con la diretta di BluRadio per ballare sotto le stelle in attesa del nuovo anno.Cibo e bevande saranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Natale sul Lago Maggiore: ad Arona appuntamento con i mercatini Leggi anche: Sul Lago Maggiore torna il Mercato Europeo: ad Arona 3 giorni di sapori da tutto il mondo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cosa fare a Capodanno, in città e sul Lago di Como; Capodanno nel Vco: festa in piazza a Pallanza. Alla Fabbrica c’è Alberto Fortis; Capodanno 2026 al ristorante: 75 menu e prezzi da 34 a 1400 euro; Cosa fare a Capodanno a Torino e provincia con i bambini 2026. Capodanno sul Lago Maggiore: festa sul lungolago ad Arona - L'appuntamento è sul lungolago Caduti di Nassirya con la festa organizzata da Comune, Ascom e Pro Loco. novaratoday.it

