C’è solo amore | San Valentino con Nuove Tribù Zulu al Boogie Club

Le Nuove Tribù Zulu portano sul palco del Boogie Club di Roma il loro nuovo singolo “C’è solo amore”, recentemente accompagnato dal videoclip girato sui tetti del centro storico. In occasione dei 25 anni di “Sulla Strada”, la band presenta un brano che unisce radici etniche e sonorità contemporanee, offrendo un concerto che celebra la loro storia e la musica italiana.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Dopo l'uscita del videoclip di “C'è solo amore” delle Nuove Tribù Zulu, girato da Artigiani Digitali sui tetti del centro storico di Roma e pubblicato in occasione della celebrazione dei 25 anni di “Sulla Strada”, la band pioniera dell'etno-rock italiano arriva sul palco del Boogie Club, locale che da dieci anni porta in scena il meglio della musica dal vivo, per un San Valentino decisamente fuori dal comune, all'insegna di un sound multietnico e super energico.Data perfetta, quella del 14 febbraio 2026, per presentare al pubblico il brano “C'è solo amore”, una dedica alla bellezza e unicità di “AmoR”, ovvero Roma e il suo misterioso nome segreto: una canzone gioiosa, solare e ritmata, con influenze rock-ska.🔗 Leggi su Romatoday.it

San Valentino si accende d’amore con le idee regalo SmartboxSan Valentino si avvicina e rappresenta l’occasione perfetta per esprimere i propri sentimenti.

Leggi anche: Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San Valentino

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Kæreste: dalla Groenlandia con amore; Gluck, che farebbe Orfeo senza il dio Amore; È solo simpatia o vera attrazione? La risposta è negli occhi; Evelina Sgarbi svela: La fidanzata di papà Vittorio è solo per i rotocalchi.

C'è solo un Presidente, coro per Meloni su palco a Firenze, lei: Faccio questa vita solo per amoreVi voglio bene ragazzi. Solo per l'amore che ho per voi riesco a fare la vita che sto facendo: solo per amore. Questo entusiasmo fa la differenza. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla chiusura ... ilgiornale.it

Pamela Anderson e Liam Neeson: l'amore, quando arriva, è solo amoreÈ l’estate delle corna, l’abbiamo già detto, degli audio rubati. E poi, all’improvviso, arrivano loro. Pamela Anderson e Liam Neeson. L’ultima volta che una coppia ci aveva colpito così tanto era ... vanityfair.it

Asporto speciale San Valentino Anche a casa, l’amore merita qualcosa di speciale Porta a casa un’esperienza di mare da condividere con chi ami. Catalana di astice, paella e selezione di pesce crudo Disponibile a pranzo e a cena il giorno di Sa - facebook.com facebook