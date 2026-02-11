Arezzo celebra San Valentino con una visita guidata speciale alla Casa Museo Ivan Bruschi. Le coppie possono scoprire le opere d’arte e le storie dietro le collezioni, approfittando anche dell’ingresso di coppia. La giornata offre un’occasione diversa per vivere un momento insieme tra arte e cultura, con accesso alla collezione permanente e alla mostra temporanea Fantasie Déco.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, propone un San Valentino all’insegna della scoperta di opere e storie, attraverso la collezione permanente e la mostra temporanea Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze. In un luogo che invita a prendersi tempo e condividere con chi si ama bellezza e arte, verrà offerto l’ ingresso speciale di coppia, 2x1, per tutta la giornata. Sempre sabato 14 febbraio, alle 17, è prevista la visita guidata speciale Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo Ivan Bruschi un percorso tematico tra opere, oggetti e racconti che illustrano il sentimento amoroso nelle sue molteplici forme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Valentino a Casa Bruschi: visita guidata speciale e ingresso di coppia

Approfondimenti su Casa Bruschi

A Bollate, vicino a Milano, si prepara un evento speciale per San Valentino.

Domenica sera a Villa Palagonia si svolge un evento speciale per San Valentino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Casa Bruschi

Argomenti discussi: 4 cene di San Valentino 2026 alternative a Torino; San Valentino 2026, 10 idee regalo beauty e wellness per coccolarsi; San Valentino, progettare casa insieme: a Varese l’evento Un architetto per voi di General Srl; Regali San Valentino: le migliori idee romantiche e originali, anche da condividere.

Per San Valentino, un gesto d’amore che inizia dalla casa: le offerte Amazon di TinecoIn occasione di San Valentino, Tineco propone una selezione di offerte speciali su Amazon per rendere la casa ancora più accogliente e funzionale, grazie a dispositivi smart e innovativi pensati per s ... ansa.it

San Valentino 2026: COSORI celebra il gusto di stare a casaSan Valentino 2026: COSORI celebra il gusto di stare a casa con le sue friggitrici ad aria, alleate di relax e sapore. tuttotek.it

SABATO 14, San Valentino, alle ore 21,00, unico spettacolo del culto d'amore "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com