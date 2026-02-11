San Valentino al Museo alla scoperta di amori mitologici e storie di corte

San Valentino al Museo di Sansepolcro ha aperto le porte a chi vuole scoprire storie d’amore antiche e mitologiche. Durante l’evento, i visitatori possono ammirare opere d’arte e scoprire come l’amore sia stato rappresentato attraverso i secoli, tra miti e storie di corte. L’iniziativa vuole coinvolgere tutti, appassionati e famiglie, in un viaggio tra passioni e leggende.

In occasione della ricorrenza di San Valentino, il Museo Civico di Sansepolcro propone un appuntamento speciale dedicato all'amore nell'arte, tra miti antichi e raffinate storie di corte. L'iniziativa, dal titolo "San Valentino al Museo – Alla scoperta di amori mitologici e storie di corte".

