San Valentino di arte e poesia alla Fondazione Balestra nel weekend l' omaggio alla storia di Tito e Anna

La Fondazione Tito Balestra di Longiano apre le porte nel weekend di San Valentino per un evento dedicato a arte e poesia. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il museo si trasforma in un luogo di emozioni, dove il pubblico può immergersi nella storia di Tito e Anna attraverso esibizioni e letture. Un modo semplice e diretto per celebrare l’amore, senza fronzoli, con un percorso che unisce cultura e sentimenti.

In occasione di San Valentino, la Fondazione Tito Balestra di Longiano invita il pubblico a vivere sabato 14 e domenica 15 febbraio un'esperienza speciale al museo, un percorso che unisce arte, poesia e amore. Il filo conduttore dell'evento sarà è l'amore stesso, quello concreto e quotidiano, che.

