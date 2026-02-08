I siti della memoria l’omaggio alla poesia di Paolo Bertolani

Questa mattina al Centro anziani di piazza Brin si è svolta la presentazione dell’evento “I siti della memoria”, dedicato alla poesia di Paolo Bertolani. Sandra Micheli e Margherita Bertella hanno spiegato che l’appuntamento si terrà martedì alle 17.30 e sarà un’occasione per riscoprire il lavoro del poeta attraverso letture e incontri. La sala si è riempita di curiosi e appassionati, pronti a conoscere meglio l’autore e il suo legame con il territorio.

Sandra Micheli e Margherita Bertella presenteranno martedì, alle 17.30, al Centro anziani di piazza Brin (in via Corridoni), l’evento ‘I siti della memoria. L’incanto della semplicità’. Si tratta di un omaggio a Paolo Bertolani, poeta e scrittore, testimone del proprio tempo, profondo conoscitore e amante della propria terra, cantore della memoria. Nato alla Serra, piccolo paese non lontano dal mare – la costa sottostante ‘dona allo sguardo’ perle come Lerici e un Golfo dei Poeti disseminato di isole e promontori spettacolari – ma il paese lassù, quello cantato da Bertolani, rimane un mondo a sé, aspro e rude come il carattere dei suoi abitanti e del padre del poeta, che si spaccava la schiena, curvo a testa china, nella fatica del vangare, dissodare, zappare una terra difficile, lavorando sotto il sole cocente nei ‘siti’ coltivati a olivi, per rendere fertile una terra che succhiava il sangue e spezzava le ossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “I siti della memoria“, l’omaggio alla poesia di Paolo Bertolani Approfondimenti su Paolo Bertolani Paolo Ascierto vincitore del Premio Saxifraga 2025. Omaggio alla memoria di Franco Di Mare «Romero» di Albino, l’omaggio degli studenti alla memoria della prof. Quarti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Paolo Bertolani Argomenti discussi: Roma apre i suoi musei ai romani: ingresso gratuito nei musei e siti comunali; Presidente della Fondazione Museo della Shoah alla Giornata della Memoria in Canada; MILANO È MEMORIA. LE INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO - Milano Memoria; A Roma i musei comunali diventano gratuiti per i residenti. Treno della Memoria: un viaggio consapevole tra i luoghi della Shoah in ItaliaIl treno della memoria unisce viaggio e formazione, permettendo agli studenti di visitare i principali luoghi italiani della Shoah e riflettere sulla storia ... siviaggia.it La programmazione di Rai e Mediaset per tenere viva la memoria sulla ShoahIn occasione del Giorno della Memoria Rai e Mediaset propongono un'ampia programmazione dedicata al ricordo delle vittime della Shoah sulle piattaforme tv, radio, digital e social. RAI - Su Rai 1 si ... ansa.it https://www.rosarydelsudartnews.com/2026/02/paolo-bertolani-i-siti-della-memoria.html #donosospeso #ildonosospeso #rosarydelsud #rosarydelsudart #rosarydelsudartnews #eventiculturali #eventilaspezia facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.