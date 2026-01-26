San Valentino con Naples in Love | il percorso degli amori di Napoli tra storie mito e gusto

Scopri Napoli attraverso il percorso di Naples in Love, un tour che esplora le storie d’amore, i miti e le tradizioni della città. Con una degustazione di sfogliatelle e caffè, questa esperienza offre un’immersione nel patrimonio culturale partenopeo, celebrando gli amori che hanno caratterizzato secoli di storia, letteratura e leggenda. Un modo autentico e raffinato per vivere il cuore di Napoli in occasione di San Valentino.

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, nel cuore del centro storico partenopeo. Un’esperienza unica che intreccia narrazione, emozione e sapori della tradizione, conducendo i partecipanti tra vicoli, piazze e luoghi simbolo della città. Il percorso prende avvio da Piazza del Gesù Nuovo, con il racconto dell’amore controverso e tormentato tra la regina Giovanna e Sergianni Caracciolo. Attraversando Spaccanapoli, tra letture d’amore e personaggi indimenticabili, il tour raggiunge Piazza San Domenico Maggiore, teatro della tragica e appassionata vicenda di Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa.🔗 Leggi su Napolitoday.it

