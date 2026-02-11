San Romano Garfagnana Recupero di Villetta 1 Aggiudicati i lavori

La gara d’appalto per i lavori di Villa Grassi Landi, a San Romano in Garfagnana, si è finalmente conclusa. L’Azienda USL Toscana nord ovest ha assegnato i lavori all’impresa Olytecma Italia di Genzano, Roma. Ora si attende l’inizio dei lavori per mettere in sicurezza e riqualificare la “Villetta 1”.

L’Azienda USL Toscana nord ovest comuni che si è conclusa la nuova gara d’appalto per i lavori di adeguamento di Villa Grassi Landi, denominata "Villetta 1", a San Romano in Garfagnana, con l’aggiudicazione all’ Impresa Olytecma Italia srl, con sede legale a Genzano, Roma, per un importo di 966.835,83 euro. L’impresa è già stata contattata e si è resa disponibile a iniziare i lavori appena conclusi gli adempimenti formali successivi all’autorizzazione. La durata prevista per i lavori è di circa un anno. Rispetto a questa struttura storica "Villetta 1" si erano registrate alcune problematiche nella conclusione dei lavori, già iniziati nel corso del 2021, per la realizzazione di abitazioni per persone fragili, nell’ambito della salute mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Romano Garfagnana. Recupero di “Villetta 1“. Aggiudicati i lavori Approfondimenti su San Romano Garfagnana Aggiudicati i lavori all'ex convento San Basilio, ma c'è l'incognita delle associazioni di quartiere Manutenzione straordinaria sulla Casteltermini–San Biagio Platani, aggiudicati i lavori per 3,6 milioni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Romano Garfagnana Argomenti discussi: San Romano Garfagnana. Recupero di Villetta 1. Aggiudicati i lavori. “Villetta 1” a San Romano, affidati i lavori da oltre 960mila euro La durata prevista per i lavori è di un anno. Diventerà una struttura sanitaria residenziale psichiatrica, suddivisa in due nuclei, per un totale di 10 posti.... - facebook.com facebook Per un inconveniente sulla linea tra SAN ROMANO E PONTEDERA, i treni sulla linea FIRENZE - PISA - LIVORNO potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primi treni coinvolti: 4049 (FIRENZE-PISA) effettua fermata straordinaria a SAN ROMANO, fer x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.