Manutenzione straordinaria sulla Casteltermini–San Biagio Platani aggiudicati i lavori per 3,6 milioni
Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha concluso la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 20 Casteltermini–San Biagio Platani, un’arteria interna essenziale per i collegamenti tra i due centri e per numerose attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Il progetto esecutivo è stato approvato oggi dalla Giunta comunale di Aosta. I lavori, dal 1° settembre 2026 al 31 maggio 2027, prevedono la manutenzione straordinaria della piscina scoperta e interventi sia edilizi sia impiantistici. #giuntacomunale #piscinasc - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Per completare i lavori di manutenzione straordinaria, oggi e domani ore 22-5 chiuso il Ponte dell'Industria. Vai su X
Previsti lavori di manutenzione straordinaria sulla SP n. 20 Casteltermini-San Biagio Platani - Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà lavori di manutenzione sulla Strada Provinciale n. Scrive scrivolibero.it