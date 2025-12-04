Manutenzione straordinaria sulla Casteltermini–San Biagio Platani aggiudicati i lavori per 3,6 milioni

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha concluso la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 20 CastelterminiSan Biagio Platani, un’arteria interna essenziale per i collegamenti tra i due centri e per numerose attività. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

