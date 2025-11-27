Aggiudicati i lavori all' ex convento San Basilio ma c' è l' incognita delle associazioni di quartiere

Passo in avanti per uno degli interventi nel centro storico finanziati nel 2021 dal ministero della Cultura, nell'ambito del Cis Palermo, con 90 milioni di euro. La centrale di committenza Invitalia ha aggiudicato i lavori per trasformare l'ex convento San Basilio, che si trova nell'omonima via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aggiudicati i lavori all'ex convento San Basilio, ma c'è l'incognita delle associazioni di quartiere

