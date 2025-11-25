Ancora un morto sul lavoro | investito e ucciso da un camion al Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto

L'incidente intorno alle 19 di oggi. L’uomo, di 75 anni, è stato travolto e trascinato per oltre cinquanta metri, per lui non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

