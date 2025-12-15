San Giorgio a Liri Millesimo 2025

Il 21 dicembre a San Giorgio a Liri si terrà la tradizionale manifestazione di Millesimo 2025, con degustazioni di vini, stand gastronomici, mercatini di Natale e spettacoli di sbandieratori. L'evento, in Piazza Dante, celebra le tradizioni locali e il territorio, offrendo un'occasione di festa e convivialità per tutta la comunità.

Millesimo è tornato!! Il 21 dicembre vi aspettiamo in Piazza Dante a San Giorgio a Liri. Degustazioni di vini di altissima qualità curata dall' Enoteca Moretta, oltre 15 stand gastronomici con i migliori prodotti della nostra tradizione e del nostro territorio, mercatini di Natale, sbandieratori.